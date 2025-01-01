Новые коммерческие автомобили KIA в наличии – надёжность для вашего бизнеса
Компания «НЕО ТРАК» предлагает новые коммерческие автомобили KIA в наличии – современные и надёжные решения для грузоперевозок и бизнеса. Официальные поставки, гарантия и выгодные условия покупки.
KIA Bongo 3 – идеальный выбор для коммерческих перевозок
- Грузоподъёмность до 1,5 тонн – оптимален для городских и междугородних перевозок.
- Экономичный дизельный двигатель – низкий расход топлива и высокая надёжность.
- Удобная кабина и прочная платформа – комфорт водителя и долговечность конструкции.
- Гибкие варианты комплектации – бортовые версии, фургоны, мини-грузовики.
Преимущества покупки нового KIA Bongo 3 в «НЕО ТРАК»
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