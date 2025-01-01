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Новые коммерческие автомобили KIA в наличии – надёжность для вашего бизнеса

Компания «НЕО ТРАК» предлагает новые коммерческие автомобили KIA в наличии – современные и надёжные решения для грузоперевозок и бизнеса. Официальные поставки, гарантия и выгодные условия покупки.

KIA Bongo 3 – идеальный выбор для коммерческих перевозок

Грузоподъёмность до 1,5 тонн – оптимален для городских и междугородних перевозок.

– оптимален для городских и междугородних перевозок. Экономичный дизельный двигатель – низкий расход топлива и высокая надёжность.

– низкий расход топлива и высокая надёжность. Удобная кабина и прочная платформа – комфорт водителя и долговечность конструкции.

– комфорт водителя и долговечность конструкции. Гибкие варианты комплектации – бортовые версии, фургоны, мини-грузовики.

Преимущества покупки нового KIA Bongo 3 в «НЕО ТРАК»

Автомобили в наличии – готовы к оформлению и эксплуатации.

Официальная гарантия – надёжная защита ваших инвестиций.

Лизинг и кредит – специальные программы для бизнеса.

Сервисное обслуживание – профессиональный техцентр для вашего автомобиля.

Закажите KIA Bongo 3 прямо сейчас!

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы - 8-495-150-01-10!